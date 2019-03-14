276 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في وزارة العدل .. التقديم عبر هذا الرابط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية توفر عدد (276) وظيفة شاغرة للرجال والنساء والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) بالمرتبة الثامنة، وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:

. خريجو/ خريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بالإعلان).

. خريجو/ خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بالإعلان.

. الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين/ المرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح اعتباراً من الأحد الموافق 1440/7/10هـ عند الساعة 9 صباحاً، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1440/7/14هـ عند الساعة 12 مساء، وذلك عبر منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية (هنا).

ولمعرفة مسميات الوظائف وتفاصيل التخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).