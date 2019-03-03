إخلاء مطار لندن بعد العثور على طرد مشبوه

المواطن - متابعة

تحقق الشرطة البريطانية في 3 أجسام مشبوهة تم العثور عليها في أماكن مختلفة في لندن من بينها مطار سيتي ومحطة قطارات.

واستدعيت شرطة النقل البريطانية إلى محطة قطارات ووترلو في لندن، ومبنى تابع لمطار لندن سيتي، الثلاثاء، على إثر تقارير عن العثور على طرود مشبوهة في المحطة والمطار.

ونقلت “رويترز” عن الشرطة قولها، إنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي.

وأوضحت أن “الضباط المتخصصين في المكان… جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي. التحقيقات جارية”، مضيفة أن العبوة التي عثر عليها في مطار هيثرو “أصبحت آمنة”.

وتابعت أنه “تم إخلاء مطار لندن سيتي كإجراء احترازي، ولا تزال التحقيقات جارية”.