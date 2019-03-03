3 اتفاقيات تعاون في منتدى مكة الاقتصادي بحضور الفيصل

المواطن - مكة المكرمة

شهد منتدى مكة الاقتصادي، مساء اليوم السبت، توقيع أمير المنطقة خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اتفاقية تعاون مع وزير الطاقة خالد الفالح لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية في المنطقة.

كما وقع أمير منطقة مكة المكرمة على هامش منتدى مكة الاقتصادي اتفاقية تعاون مع وزير الحج والعمرة محمد بنتن، لتشغيل الواحة العالمية في العاصمة المقدسة.

وأيضًا وقع الفيصل اتفاقية تعاون مع محافظ هيئة الاستثمار إبراهيم العمر لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة.

وقال وكيل إمارة مكة هشام الفالح في كلمته بالمنتدى: “سنسعى لتوجيه الاستثمارات نحو هذه المنطقة لتطوير وتنمية مدنها؛ لتكون ملبية لطموحات سكانها وقادرة على استضافة الملايين من الحجاج والمعتمرين”.