3 مواهب Spicy تُضيف لمسة الإثارة بـ الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

لا يكتفي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم فقط بما يقدمه للجماهير العاشقة لكرة القدم من إثارة وتشويق حول نتائج المباريات، ولكن بسبب قوة المنافسة نجد أن بعض رؤساء الأندية يخرجون بتصريحات وتغريدات مثيرة لاستفزاز المنافسين تضع لمساتها الخاصة في الدوري.

طرق مختلفة لاستفزاز المنافسين

كانت البداية مع سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر والذي علّق على تعادل النصر مع الهلال في الدور الأول بديسمبر الماضي بثنائية لكل فريق قائلاً: هاردلك لجمهور العالمي.. استحوذنا وسيطرنا على مجريات المباراة حتى اختفى (صغير الرياض) أمامنا، ولكن لم يكن التوفيق حليفنا في استغلال الفرص، الفوز على النصر (صعب المحال).

وتسببت تغريدة آل سويلم وقتها في غضب لبعض مشجعي ومحبي نادي الهلال حيث عرض الناقد الرياضي محمد الذايدي مقارنة بين بطولات الهلال والنصر في آخر أربعة مواسم، حيث تُوج وقتها الهلال بـ 7 بطولات بينما لم يُتوج نادي النصر بأي بطولة.

ولم يكن رئيس النصر، الوحيد والذي استفز منافسيه، حيث سار في نفس الطريق حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة بعد فوز فريقه بالاحتجاج أمام ناديي النصر والهلال.

وكان حاتم خيمي عقّب إعلامياً على رفض استئناف نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط قائلاً: الوحدة يعرف جيداً كيف يفوز على منافسيه خارج الملعب وداخل الملعب، الوحدة يملك خبرات في الفوز بالاحتجاج والأندية الأخرى تستعين بنا.

وبعد رفض احتجاج نادي الهلال واصل خيمي استفزازه للمنافسين قائلاً عبر حسابه في تويتر: الحمدلله كما ذكرت لكم نحن نعمل في النور وباحترافية كاملة ونعمل ليل نهار من أجلكم جمهورنا الوحداوي العظيم، كل الشكر للمهندس فراس مؤذن مدير الاحتراف بالنادي. أيضاً كل الشكر لخبير اللوائح الأول في الشرق الأوسط الخبير الخفي اللي يمكن أقول اسمه نهاية الموسم ويمكن ما أقول.

العادة مستمرة

وبالطبع لا يمكننا نسيان خالد البلطان رئيس مجلس إدارة الشباب الموهوب في استفزاز المنافسين خاصة الأهلي فقال بالأمس لبرنامج كورة: الأهلاوية دائماً “متوترين” مع أنفسهم وحساسين جداً من أي شيء يقوله “خالد البلطان”، وهم أكثر من تكلموا عليّ بإساءات شخصية، والقصة الشبابية الأهلاوية بدأها الأهلي وسيوقفها “الأهلي”.