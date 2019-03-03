3 وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول تدقيق الأداء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الجودة)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

. أخصائي أول مبرمج سريري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، العلوم الصحية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

. منسق أول المشتريات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة المواد)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2019م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)