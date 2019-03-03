3 وظائف صحية وإدارية شاغرة في سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مستشار وراثي (عدد وظيفتين): درجة الدكتوراه في تخصص علم الوراثة.

. منسق- أكاديمية طب الأسرة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)