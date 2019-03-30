30 قتيلاً و80 مصابًا حصيلة تفجير فندق مكة بمقديشو

المواطن - متابعة

اندلع قتال شرس في وسط مقديشو يوم الجمعة حيث تحاول القوات الصومالية طرد متشددين متحصنين بجوار فندق فجروه يوم الخميس في هجوم أسفر عن مقتل نحو 30 شخصا.

وفجرت عناصر من حركة الشباب قنبلتين أمام فندق مكة المكرمة قبل أن يتراجعوا إلى مبنى مجاور ويطلقوا منه النار على الجنود الذين كانوا يحاولون الدخول. ونُقل جنديان على الأقل من الفندق صباح يوم الجمعة.

وهذا هو أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات كبيرة تنفذها الحركة في شرق أفريقيا، ويجيء بعدما كثفت القوات الأمريكية في الصومال ضرباتها الجوية على الحركة المتشددة.

ونقلت رويترز عن الرائد موسى علي بالشرطة الصومالية قوله ”الإرهابيون لا يزالون يقاتلون من داخل منزل مجاور للفندق… يردون بقنابل يدوية وبنادق كلاشنيكوف“.

وأضاف أن 29 شخصا معظمهم مدنيون قتلوا في الهجوم وبعده بينما أصيب 80 شخصا، ومضى قائلا إنه أمكن إنقاذ الكثير من المدنيين لكن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال المتحدث العسكري باسم حركة الشباب إن الحركة ما زالت تسيطر على الفندق الذي يرتاده مسؤولون حكوميون ويقع في شارع يضم العديد من الفنادق والمتاجر والمطاعم.