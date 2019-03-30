30 وظيفة شاغرة للجنسين لدى مجموعة السنبلة في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات والمقيمين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والطائف”.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف صيانة (جدة).

. سائق توصيل (عدد 3 وظائف/ الدمام).

. سائق توصيل (عدد 3 وظائف/ الرياض).

. سائق توصيل (عدد 3 وظائف/ جدة).

. مشرف مراقبة الجودة (جدة).

. محلل مالي (للسعوديين/ جدة).

. مندوب مبيعات فان الخدمات الغذائية (عدد وظيفتين/ الدمام).

. مندوب مبيعات فان الخدمات الغذائية (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

. تنفيذي تطوير الأعمال (للسعوديين/ الطائف).

. تنفيذي تطوير الأعمال (للسعوديين/ الرياض).

. تنفيذي تطوير الأعمال (للسعوديين/ الدمام).

. عامل/ عاملة إنتاج (عدد 5 وظائف للسعوديين والسعوديات/ جدة).

. مساعد مدير التسويق التجاري (عدد وظيفتين للسعوديين/ جدة).

. مصمم جرافيك والتغليف الفني (جدة).

. مساعد مدير التسويق الرقمي (جدة).

. مدير مساعد بحوث التسويق (جدة).

. تنفيذي تطوير الأعمال (للسعوديين/ الرياض).

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).