31 وظيفة شاغرة للجنسين في كليتي الجبيل الجامعية والصناعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. أستاذ مساعد ومحاضر في علوم الكمبيوتر (للنساء).

. أستاذ مساعد في نظم المعلومات الإدارية (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد ومحاضر في اللغة الإنجليزية (عدد 3 وظائف/ للنساء).

. أستاذ مساعد في الدراسات العامة (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد ومحاضر في التصميم الداخلي (عدد وظيفتين/ للنساء).

. أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (للنساء).

. أستاذ مساعد في علوم وهندسة الكمبيوتر (للرجال).

. أستاذ مساعد في اللوجستيات أو إدارة سلسلة التوريد (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد في المحاسبة (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية (عدد وظيفتين/ للنساء).

. أستاذ مساعد في المحاسبة (عدد وظيفتين/ للنساء).

. أستاذ مساعد في الرياضيات (للنساء).

. محاضر في رياضيات (عدد 5 وظائف/ للسعوديين).

. مدرس رياضيات (عدد وظيفتين/ للسعوديين).

. أستاذ مساعد في الهندسة المدنية (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد في الكيمياء (للرجال).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مايو 2019م.

وبينت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)