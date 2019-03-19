33 وظيفة إدارية وفنية للرجال بمجال الطيران.. هنا رابط التقديم

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المواطن - الرياض

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران عبر موقعها الإلكتروني توفر (33 وظيفة) إدارية وفنية للرجال بمجال الطيران لذوي الخبرة من حملة شهادة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي الطائرات الكهربائية (Aircraft Electrical Specialist) (وظيفتان).

2- محلل (Analyst).

3- ميكانيكي طائرات (Aircraft Mechanic).

4- فني الكترونيات الطيران (Avionics Technician).

5- أخصائي بيئي للطائرات (Aircraft Environmental Specialist) (ثلاث وظائف).

6- أخصائي إدارة القيمة المكتسبة (Earned Value Management Specialist) (ثلاث وظائف).

7- فني نظام وقود الطائرات (Aircraft Fuel System Technician) (وظيفتان).

8- أخصائي النظام الهيدروليكي للطائرات (Aircraft Hydraulic System Specialist).

9- مفتش ضمان الجودة (Quality Assurance Inspector) (سبع وظائف).

10- أخصائي صفائح الطائرات (Aircraft Sheet Metal Specialist) (عدد الوظائف 11).

11- مسؤول تخطيط (Planner).

موعد التقديم:

التقديم متاح الآن اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/19م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).