33 وظيفة شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بينبع- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية، ومعهد اللغة الإنجليزية في محافظة ينبع الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. معلم كيمياء (عدد وظيفتين).

. معلم لغة عربية (عدد وظيفتين).

. معلم فيزياء (عدد وظيفتين).

. معلم صفوف أولية (عدد 4 وظائف).

. معلم رياضيات (عدد 9 وظائف).

. معلم حاسب آلي (عدد وظيفتين).

. محاضر لغة عربية (للنساء).

. معلم تربية بدنية (عدد وظيفتين).

. معلم لغة إنجليزية.

. معلم اجتماعيات (عدد وظيفتين).

. معلم تربية إسلامية (عدد 3 وظائف).

. معلم أحياء (عدد 3 وظائف).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2019م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)