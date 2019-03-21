35 وظيفة شاغرة للجنسين في مركز طوارئيات الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طوارئيات للعناية الطبية بالخبر عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مركز طوارئيات الطبي في كل من الدمام، والهفوف.

وبينت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيسة ممرضات (عدد وظيفتين/ الدمام، والهفوف).

. فني مختبر (عدد وظيفتين/ الدمام، والهفوف).

. فني أشعة (عدد وظيفتين/ الدمام، والهفوف).

. ممرضة (عدد 28 وظيفة/ الدمام، والهفوف).

. طبيب أشعة (الدمام).

وأوضحت الشركة، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية والمستندات الرسمية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .