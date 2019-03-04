4 حكام سعوديين يُشاركون في تصفيات #كأس_آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة الحكام المشاركين ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وشهدت تواجد 4 حكام سعوديين.

واختار الاتحاد القاري، حكم الساحة تركي الخضير والحكم المساعد محمد العبكري لإدارة مباريات المجموعة العاشرة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتُقام مباريات هذه المجموعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومن المُقرر أن يُشارك حكم الساحة محمد الهويش والحكم المساعد بدر الشمراني في إدارة مباريات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، وستقام مبارياتها في كمبوديا.

وتُقام كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، وسيتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، أو المنتخبات الأربعة الأولى في حال صعود اليابان “مستضيف الأولمبياد” أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، والتي تضم إلى جانبه منتخبات الإمارات ولبنان والمالديف، وتستضيف العاصمة الرياض مباريات هذه المجموعة.