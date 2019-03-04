4 مبتكرات و23 مشروع تخرج لطلاب كلية الهندسة بجامعة الجوف

المواطن - الجوف

اطلع مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري على مشاريع تخرج طلاب كلية الهندسة بالجامعة وابتكاراتهم العلمية، واستمع منهم لتفاصيل إعداد تلك المنجزات وطرق تنفيذها، وما تتميز به من ميزات علمية تواكب المستجدات في المجال.

جاء ذلك أثناء افتتاح معاليه للملتقى العلمي التاسع لطلاب الهندسة بمشاركة سبعة وستبن طالباً بمجمل أربعة ابتكارات علمية وثلاثة وعشرين مشروع تخرج، تمحورت جميعها في استخدام وتطبيق مصادر الطاقة المتجددة في شتى المجالات الهندسية بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تعد من أبرز ملامح مستقبل منطقة الجوف.

وقال عميد كلية الهندسة الدكتور محمد نور مغربي: إن الكلية ركزت في الملتقى العلمي لهذا العام على الطاقة المتجددة استشرافاً لمستقبل منطقة الجوف، حيث تم إعلانها عاصمةً للطاقة في المملكة، مؤكداً أن ما تم تقديمه في الملتقى من مشاريع الهندسة والهندسة الصحية يبين ما توصل إليه طلاب الكلية من مستوى متميز في مشاريع التخرج والابتكارات، مشيراً إلى أن الكلية شرعت بتسجيل عدد من براءات الاختراع وهي في طريقها للحصول عليها – إن شاء الله -.

يذكر أن جميع كليات الجامعة تحضر خلال هذه الفترة للملتقى الطلابي العلمي التاسع بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب لتتنافس في نهاية المشوار على مستوى الجامعة ومن ثم على مستوى الجامعات السعودية.

حضر الافتتاح وكلاء الجامعة ومنسوبو كلية الهندسة وطلابها.