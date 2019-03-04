4 مطالب من مجلس الشورى للسوق المالية أهمها تعيين رئيس تنفيذي للهيئة

المواطن - الرياض

طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، هيئة السوق المالية بتطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلًا من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي.

كما طالب الشورى خلال جلسته، إدارة هيئة السوق المالية بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق.

وأيضًا طالب الشورى إدارة هيئة السوق المالية بإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.

في سياق آخر، قالت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان إن مجلس الشورى أسقط في تصويته توصية تقدم بها العضو ناصح البقمي نصها: “على هيئة السوق المالية تجنب المعاملات المحرمة كالبيع بالهامش، والبيع على المكشوف، والمشتقات المالية كعقود الخيارات وعقود المستقبليات”.