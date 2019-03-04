4 وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرز البنك الإسلامي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول إدارة الطاقة العالمية.

. مدير إدارة الموارد البشرية.

. أخصائي التعويضات والفوائد.

. أخصائي الحوكمة والسياسة.

وأوضح البنك الإسلامي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح حتى تاريخ 14 إبريل 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)