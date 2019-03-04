4 وظائف شاغرة لذوي الخبرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي مهني تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات).

. أخصائي أول تطوير الأعمال: درجة الماجستير أو البكالوريوس أو في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو هندسة تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

. مدير قسم استثمار الوسائط الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصال الجماهيري، العلاقات العامة)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)