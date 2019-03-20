42 وظيفة شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في المدن التالية: “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة”.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير علاقة (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

. مدير علاقة (عدد وظيفتين/ جدة).

. مدير علاقة (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

. مدير مركز خدمات الأوقاف (عدد وظيفتين/ جدة).

. مدير مركز خدمات الأوقاف (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

. مشرف خدمات عملاء (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

. مشرف خدمات عملاء (عدد وظيفتين/ جدة).

. مشرف خدمات عملاء (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

. موظف استقبال (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

. موظف استقبال (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

. ممثل خدمة عملاء (عدد 5 وظائف/ المدينة المنورة).

. ممثل خدمة عملاء (عدد 5 وظائف/ مكة المكرمة).

. ممثل خدمة عملاء (عدد 5 وظائف/ جدة).

. رئيس قسم المحاسبة العامة (الرياض).

. موظف استقبال (عدد وظيفتين/ جدة).

. موظف استقبال (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مدير إدارة- مراجعة نظم المعلومات (الرياض).

. مدير إدارة- المراجعة المالية (الرياض).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)