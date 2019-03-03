420 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص توفرها غرفة الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف توفر 420 وظيفة شاغرة للجنسين، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشركات:

1- شركة الصقور للمعدات الصناعية.

2- مؤسسة واو الإنارة والكهرباء للتجارة.

3- شركة آرتنا المحدودة.

4- الشركة العربية للبلاط المحدودة (ارتك).

5- شركة قصر الأواني.

6- شركة المأكولات السريعة (البيك).

7- شركة درعة للعطور.

8- شركة مجموعة زيد الحسين.

9- شركة الشايع الدولية.

10- شركة هرفي للخدمات الغذائية.

11- شركة لش للتجارة.

طريقة التقديم:

– طريقة التقديم تختلف من شركة لأخرى ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).