420 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص توفرها غرفة الرياض

المواطن - الرياض
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف توفر 420 وظيفة شاغرة للجنسين، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الشركات:
1- شركة الصقور للمعدات الصناعية.
2- مؤسسة واو الإنارة والكهرباء للتجارة.
3- شركة آرتنا المحدودة.
4- الشركة العربية للبلاط المحدودة (ارتك).
5- شركة قصر الأواني.
6- شركة المأكولات السريعة (البيك).
7- شركة درعة للعطور.
8- شركة مجموعة زيد الحسين.
9- شركة الشايع الدولية.
10- شركة هرفي للخدمات الغذائية.
11- شركة لش للتجارة.
طريقة التقديم:
– طريقة التقديم تختلف من شركة لأخرى ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).