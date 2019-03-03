420 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص توفرها غرفة الرياض

420 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص توفرها غرفة الرياض

2019/03/03
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
2015
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المواطن - الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف توفر 420 وظيفة شاغرة للجنسين، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشركات:
1- شركة الصقور للمعدات الصناعية.
2- مؤسسة واو الإنارة والكهرباء للتجارة.
3- شركة آرتنا المحدودة.
4- الشركة العربية للبلاط المحدودة (ارتك).
5- شركة قصر الأواني.
6- شركة المأكولات السريعة (البيك).
7- شركة درعة للعطور.
8- شركة مجموعة زيد الحسين.
9- شركة الشايع الدولية.
10- شركة هرفي للخدمات الغذائية.
11- شركة لش للتجارة.

طريقة التقديم:
– طريقة التقديم تختلف من شركة لأخرى ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 



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