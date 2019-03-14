472 مشاركة في مزاين هجن الأصايل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - واس

أعلن نادي الإبل إقامة فعاليات “مزاين الهجن الأصايل”، التي ستقام للمرة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقامة في الصياهد الجنوبية، وذلك في الخامس عشر من شهر مارس الجاري.

وأوضحت اللجنة المنظمة بأن عدد المشاركات في “مزاين الهجن الأصايل” تصل إلى (472) مشاركة, حيث تبلغ عدد مشاركات السعوديين (314) مشاركة، وتصل عدد مشاركات الإماراتيين إلى (143) مشاركة، فيما يشارك الكويتيون والعمانيون بـ (6) مشاركات، وأخيرًا بعدد ثلاثة مشاركات للبحرين .

وأوضح المشرف على فعالية “مزاين الهجن الأصايل”، عبدالله بن سعيد المري أن الإقبال على المشاركات متزايد بحسب أنظمة التسجيل، مشيرًا إلى أنه تم استحداث أشواط خاصة وعامة لإعطاء فرصة أمام الملاك الذين سبق لهم المشاركة في المهرجانات الخليجية التي تسمح بتحليق المطايا, ويتعارض ذلك مع الشرط الموضوع من قبل مهرجان الملك عبدالعزيز بعدم الحلاقة.