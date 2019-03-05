5 مدربين نجوا من شبح الإقالة.. هل يستمرون حتى نهاية الموسم؟

المواطن - مروة نبيل

واصل شبح إقالة المدربين في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليرتفع عددهم إلى 17 مدربًا، بعد قرار إدارة نادي الوحدة برحيل المدرب المصري أحمد حسام ميدو اليوم.

وفي الوقت الذي قامت فيه أندية بتغيير مدربها مرتين أو أكثر، نجح 5 مدربين فقط في الحفاظ على مواقعهم بعد مرور 24 جولة على انطلاق منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُحافظ الروماني ماريوس سوموديكا على منصبه كمدير فني لفريق الشباب حتى الآن، حيث يُقدم الليوث معه مستوى مميزًا، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة.

وفاز الشباب في 12 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات، وهُزم في 4 مواجهات فقط، ويُعد الليوث مع سوموديكا هو الأقوى دفاعيًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما استقبل 16 هدفًا فقط.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستوى مميزًا مع البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي يُحافظ على منصبه هذا الموسم، حيث قاد سكري القصيم لاحتلال المركز الرابع، من الفوز في 12 مباراة، والتعادل 7 مرات، والهزيمة 5 مرات.

ونجح التونسي فتحي الجبال في الحفاظ على منصبه كمدير فني لفريق الفتح، وقاده لاحتلال المركز الثامن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 9 مواجهات، والهزيمة في 7 لقاءات.

وتمكن الألباني بيسنيك هاسي من الحفاظ على منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة، من الفوز في 7 مواجهات، والتعادل في مثلهما، وخسر 10 لقاءات.

وعلى الرغم من تراجع نتائج فريق الحزم واحتلاله المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن الروماني دانيال إيسايلا يُحافظ على منصبه حتى الآن.