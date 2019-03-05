المواطن - الرياض

حذرت رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 5 مسببات تؤدي إلى الابتزاز.

وقالت الهيئة: إن من هذه الأسباب ضعف التربية الدينية المبنية على القيم الإنسانية والمبادئ السليمة الموافقة لفطرة البشر، وضعف التواصل بين أفراد الأسرة؛ ما يشكل انعزالًا داخل بيئة قد تكون متماسكة ظاهريًّا ولكنها مفككة من داخلها.

ولفتت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن هناك أسبابًا أخرى تؤدي إلى الابتزاز، منها التساهل في تكوين علاقات غير مشروعة خارج منظومة الزواج أو الأسرة، والثقة المطلقة في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر كل ما يخترق الخصوصية ويجعلها في أيدي العابثين، وأخيرًا التساهل في حفظ البيانات الشخصية من أرقام سرية ومعلومات لا يُفترض أن يطلع عليها الآخرون.