5 نجوم تخصص ركلات جزاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تُساهم ركلات الجزاء في حسم نتائج مباريات مهمة، خاصة إذا غلب الطابع التكتيكي المنظم على اللقاء، ونجح أكثر من لاعب في الحصول على ركلات مؤثرة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وشهدت منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين احتساب العديد من ركلات الجزاء خلال الـ24 جولة الماضية.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبد الرزاق حمدالله الأكثر حصولًا على ركلات الجزاء 5 مرات، كما يُقدم أداء مميزًا سواء على صعيد تسجيل الأهداف أو صناعتها، حيث نجح في إحراز 21 هدفًا ليتصدر ترتيب الهدافين.

وتمكن بافيتيمبي جوميز من الحصول على 5 ركلات جزاء أيضًا، ونجح الأسد الفرنسي في تسجيل 17 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي كأس دوري الأمير ومحمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الكاميروني لياندر تاوامبا في الحصول على 5 ركلات جزاء أيضًا لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، كما يُقدم مستوى لافتًا، حيث تمكن من تسجيل 19 هدفًا، ويحتل وصافة الهدافين.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، عبد القادر الوسلاتي على 5 ركلات جزاء، ونجح النجم التونسي في تسجيل 6 أهداف، وتمكن لاعب الرأس الأخضر، هيلدون راموس من الحصول على 4 ركلات جزاء لصالح التعاون.