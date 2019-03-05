5 وظائف إدارية وفنية شاغرة في جامعة كاوست.. التقديم عبر هذا الرابط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. سكرتير تنفيذي.

. فني البتروفيزياء.

. فني ضمان التدفق والحفر.

. مدير- التعلم والتطوير.

. محلل مكتب الخدمة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).