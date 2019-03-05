5 وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي بالأحساء

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي علاج أسنان عملي.

. طبيب أسنان عام.

. طبيب أسنان أطفال.

. أخصائي معالج الأسنان.

. أخصائي تقويم الأسنان.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)