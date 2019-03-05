5 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

5 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

2019/03/12
الساعة 10:06 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات.

. خبير أول عمليات الشبكات.

. أخصائي تحليل الأعمال.

. أخصائي التدقيق الداخلي.

. محلل أول المكافآت.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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