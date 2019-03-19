50 وظيفة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في الرياض

المواطن - الرياض

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة، على عقود شركات الصيانة والتشغيل، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني تمريض.

2- أخصائي تمريض.

3- فنية تمريض.

4- أخصائية تمريض.

5- سائق.

6- فني رعاية فم.

7- ممرضة.

8- عاملة عناية.

9- أخصائي علاج وظيفي.

10- ممرض عام.

11- فني صيدلة.

12- مشرف عناية شخصية.

13- أخصائي علاج وظيفي.

14- طاهية.

15- مشرفة عناية.

16- حارس أمن وسلامة.

تفاصيل الوظائف: يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال هذا الملف (اضغط هنا على ملف الـ PDF)

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/19م وينتهي بعد أسبوعين من تاريخه.

طريقة التقديم:

– من لديه أو لديها الرغبة في التقديم على تلك الوظائف، التوجه خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى:

– إدارة التشغيل والصيانة بفرع وزارة منطقة الرياض.

لمزيد من المعلومات: عبر هذا الرابط اضغط هنا.