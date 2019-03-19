50 وظيفة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في الرياض

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة، على عقود شركات الصيانة والتشغيل، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- فني تمريض.
2- أخصائي تمريض.
3- فنية تمريض.
4- أخصائية تمريض.
5- سائق.
6- فني رعاية فم.
7- ممرضة.
8- عاملة عناية.
9- أخصائي علاج وظيفي.
10- ممرض عام.
11- فني صيدلة.
12- مشرف عناية شخصية.
13- أخصائي علاج وظيفي.
14- طاهية.
15- مشرفة عناية.
16- حارس أمن وسلامة.
تفاصيل الوظائف: يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال هذا الملف (اضغط هنا على ملف الـ PDF)
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/19م وينتهي بعد أسبوعين من تاريخه.
طريقة التقديم:
– من لديه أو لديها الرغبة في التقديم على تلك الوظائف، التوجه خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى:
– إدارة التشغيل والصيانة بفرع وزارة منطقة الرياض.
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