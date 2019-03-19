50 وظيفة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في الرياض

50 وظيفة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في الرياض

2019/03/19
الساعة 1:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة، على عقود شركات الصيانة والتشغيل، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- فني تمريض.
2- أخصائي تمريض.
3- فنية تمريض.
4- أخصائية تمريض.
5- سائق.
6- فني رعاية فم.
7- ممرضة.
8- عاملة عناية.
9- أخصائي علاج وظيفي.
10- ممرض عام.
11- فني صيدلة.
12- مشرف عناية شخصية.
13- أخصائي علاج وظيفي.
14- طاهية.
15- مشرفة عناية.
16- حارس أمن وسلامة.

تفاصيل الوظائف: يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال هذا الملف (اضغط هنا على ملف الـ PDF)

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/19م وينتهي بعد أسبوعين من تاريخه.

طريقة التقديم:
– من لديه أو لديها الرغبة في التقديم على تلك الوظائف، التوجه خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى:
– إدارة التشغيل والصيانة بفرع وزارة منطقة الرياض.

لمزيد من المعلومات: عبر هذا الرابط اضغط هنا.



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