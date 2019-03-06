6 أسئلة عليك معرفة إجابتها عن سند محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

هناك بعض الأسئلة المتداولة بشأن برنامج سند محمد بن سلمان، والتي يسعى المواطنون لمعرفة إجابة شافية عنها، ومنها آلية التقديم وتعارضه مع برنامج آخر، بالإضافة إلى أسئلة أخرى.

وأجاب سند محمد بن سلمان على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن البرنامج، والتي تقدم “المواطن” بعضًا منها فيما يلي:

أي جهة يتبعها برنامج سند؟

يعتبر برنامج سند محمد بن سلمان برنامجًا شخصيًّا مستقلًا، ولا يتبع لأي جهة حكومية أو مؤسسة خاصة.

ما هي آلية التقديم؟

تستقبل الطلبات من خلال المنصة الرسمية للبرنامج فقط عبر الرابط: هنا وتحديث آلية التقديم لكل مبادرة حسب طبيعتها.

هل يمكن لأي شاب التقديم في سند الزواج ؟

نعم، يمكن لأي شاب تنطبق عليه شروط استحقاق “سند الزواج”، ويجتاز دورة الوعي المالي المقررة التقديم من خلال منصة البرنامج هنا

هل يمكن الدعم بدون إكمال الدورة التدريبية؟

يهدف برنامج “سند محمد بن سلمان” إلى أن يكون له دور تنموي، بحيث لا يقتصر على كونه رعويًّا، لذلك يتطلع البرنامج لأن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم والاهتمام بتحقيق أهدافهم، والدورات جزء لا يتجزأ من المبادرة لتعزيز ذلك الدور والمساهمة في تحقيق الأثر المرجو منها.

هل التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان يؤثر أو يتعارض مع تسجيلي في برامج أخرى؟

سند محمد بن سلمان برنامج شخصي، ومبادرة مستقلة، ولا تتبع لأي جهة حكومية أو عامة أو مؤسسة أخرى، فإن أي دعم تتلقاه من جهات أخرى لا يرتبط باستفادتك من عطاء مبادرات سند محمد بن سلمان.

ما هو المقصود بالدخل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج؟

الدخل المقصود هو المبلغ المسجل- والخاضع للاشتراك- لدى الجهات الحكومية (سواء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الخدمة المدنية أو المؤسسة العامة للتقاعد)، أما من ليس لديه دخل ثابت، فيعتبر ضمن الفئة المستحقة، ما لم يكن مسجلًا في مؤسسة أو شركة تجارية بدخل محدد يفوق ما هو موضح في شروط المبادرة.