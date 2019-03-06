6 جلسات علمية ضمن الملتقى العلمي بجامعة الملك خالد وتكريم “المواطن”

المواطن - أحمد الشهري - محايل

واصل الملتقى العلمي السنوي الثالث بفرع جامعة الملك خالد في تهامة تقديم فعالياته، لليوم الثاني على التوالي، حيث اشتملت فعاليات اليوم الثاني على 6 جلسات علمية والحفل الختامي، وشارك خمسة عشر باحثًا في تقديم أوراق علمية من تخصصات متنوعة، حيث قدم قسم الدراسات اﻹسلامية ورقتين علميتين، وقسم اللغة العربية ثلاث أوراق علمية، وقسم اللغة الإنجليزية ورقتين علميتين، وقسم الاقتصاد المنزلي ورقتين علميتين، وقسم الكيمياء ثلاث أوراق علمية، وقسم الفيزياء ثلاث أوراق علمية، ورافـق تقديم اﻷوراق العلمية مداخلات عديدة من الحضور.

وفي الحفل الختامي، قدم رئيس اللجان التنفيذية الدكتور أحمد آل خيرة الشكر لجميع المساهمين في نجاح فعاليات الملتقى من منظمين ومشاركين وحضور، ثم تلا رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد عبدالرشيد سالم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة العلمية، والتي من المقرر رفعها للجامعة للدراسة واعتماد ما تتم الموافقة عليه بشكل رسمي.

وكان من أهم التوصيات العمل على إنشاء مركز بحثي في تهامة لخدمة التخصصات العلمية والأدبية، والدعوة إلى إنشاء مركز للدراسات الإحصائية واتخاذ القرار في تهامة، والعمل على نشر بحوث الملتقى في دوريات علمية متخصصة، وحث الأعضاء على المشاركة في برامج البحث العلمي المختلفة بالجامعة من مشاريع ومجموعات بحثية، والاهتمام بالأبحاث والدراسات النوعية في ضوء إستراتيجيات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وضمن التوصيات أيضًا، دعم البحث العلمي بما من شأنه فتح آفاق جديدة في مجالات البحوث العلمية المعتبرة، وتجديد الدعوة للباحثين بزيادة عدد الأبحاث العلمية المهتمة بتحلية المياه للارتقاء بمنظومة تحلية المياه بتهامة، والعمل على الإفادة من الإنتاج الأدبي العربي القديم والحديث في غرس القيم وإشاعة المعارف، ودعم الدراسات والبحوث الشرعية التي تساهم في تعزيز الانتماء الوطني والتحصين من الأفكار المنحرفة الدخيلة على عقيدتنا وثقافتنا الأصيلة، والتوعية بأهمية الوقف التعليمي كرافد أساسي من روافد التنمية الفكرية والثقافية.

وأيضًا، تشجيع إنشاء الأوقاف التعليمية للجامعات، والحث على دمج الطلبة والطالبات في النسيج البحثي لدراسة وتحليل المشكلات المجتمعية وإيجاد الحلول لها، والدعوة إلى الاستمرار في إقامة الملتقى العلمي بشكل دوري؛ نظرًا لما تحقق من نتائج مع الارتقاء به ليكون دوليًّا.

وفي كلمته الختامية، عبر رئيس الملتقى عميد كلية العلوم والآداب بمحايل الدكتور إبراهيم آل قايد عسيري عن شكره لمدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على دعمه الكبير لإنجاح هذا الملتقى، كما شكر المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري على جهوده المبذولة في هذا الاتجاه، ثم كرم رئيس الملتقى المنظمين وأعضاء اللجنة العلمية والإعلاميين.

الجدير بالذكر أن عميد كلية العلوم والآداب بمحايل كرم مراسل صحيفة “المواطن” أحمد الشهري؛ وذلك نظير جهوده الإعلامية لتغطية فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثالث بفرع جامعه الملك خالد بتهامة.‏



