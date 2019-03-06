6 وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف صحية وتعليمية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول نفسي (للنساء/ الرياض).

. مراقب ثاني العمل (للنساء/ الرياض).

. أخصائي ثاني الترفيه (للنساء/ الرياض).

. مدير مركز تعليم الطفل (للنساء/ جدة).

. معلم- مركز الرعاية النهارية (للنساء/ جدة).

. مراقب ثاني خدمات التغذية (للرجال/ جدة).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 رجب 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 شعبان 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)