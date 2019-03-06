6 وظائف فنية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الفنية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظتي جدة والخبر.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. رسام/ دهان طلاء سيارات (عدد وظيفتين/ جدة).

. رسام/ دهان طلاء سيارات (عدد 4 وظائف/ الخبر).

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)