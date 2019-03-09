65 انتهاكاً من الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار بالحديدة

المواطن- الرياض

أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ارتكاب المليشيا الحوثية لــ 65 انتهاكاً لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت قيادة التحالف العربي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في خروقاتها لوقف إطلاق النار بالحديدة.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك في مديرية حجور اليمنية، حيث أظهر رجال قبائل حجور على الرغم من تفوق ميليشيات الحوثي في العتاد والسلاح، شجاعة وبطولة لافتة في الدفاع عن معاقلهم في مديرية كشر، وتمكنوا من استعادة مواقع بعد سيطرة وجيزة لميليشيات الحوثي عليها.

تمثّل ذلك باستبسال من الأبناء وتعهد من زعماء القبائل أنهم سيواصلون القتال في مواجهة الميليشيات حتى النصر، وطردهم من أراضيهم.

من جهتها، حذرت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، من جرائم إبادة جماعية وفظائع مروعة يرتكبها الانقلابيون بحق المواطنين في قرى كشر.

بدورها، عبرت الأمم المتحدة لأول مرة عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في حجور على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك خلال مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية، داعية إلى التهدئة وضبط النفس.