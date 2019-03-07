7 جلسات علمية و15 ورشة عمل ضمن مؤتمر التميز الثالث

المواطن -الهنوف السليمان

انطلق مؤتمر التميز الثالث لتعليم وتعلم العلوم والرياضيات، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، تحت شعار “جيل مثقف علميًا لاقتصاد مزدهر”.

وافتتح الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود، اليوم الأربعاء، المؤتمر الذي ينظمه مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات بالجامعة ويقام على مدار ثلاثة أيام في جامعة الملك سعود.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات، حيث تقام 7 جلسات علمية، و4 محاضرات رئيسة، وجلسة للملصقات العلمية، بجانب 15 ورشة عمل تدريبية أقيمت أمس الثلاثاء، بمشاركة 68 بحثًا وورقة عمل.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور خالد بن محمد الشريف، أن مؤتمر التميز الثالث، الذي يقام بالرعاية والشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية ومكتب التربية العربي لدول الخليج وقسم الطفولة المبكرة بجامعة الملك سعود، يهدف إلى تطوير تعلُّم وتعليم العلوم والرياضيات من خلال إتاحة الفرصة لالتقاء جميع الفئات العاملة والمهتمة بتعليم العلوم والرياضيات للتحاور والنقاش وتبادل الخبرات والتطور المهني.



وأفاد بأن هذا المؤتمر يشارك فيه عدد من الخبراء من خارج المملكة، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والباحثين في تعليم العلوم والرياضيات، والقيادات التربوية في وزارة التعليم وإدارات التعليم إضافة إلى معلمي العلوم والرياضيات والمشرفين التربويين ومحضِّري مختبرات العلوم، وطلاب الدراسات العليا في برامج تعليم العلوم والرياضيات أو البرامج ذات الصلة بتعليم العلوم والرياضيات.

وافتتح المؤتمر بجلسة علمية قدم فيها الدكتور ناصر صلاح الدين من جامعة أكستر في بريطانيا عن أهمية دور الثقافة العلمية في بناء اقتصاد مزدهر، وفي الجلسة العلمية الثانية قدمت الدكتورة إيمان المطيري مساعد وزير التجارة والاستثمار رؤية المملكة 2030 لجيل مثقف علميًا، وتلى ذلك عدد من الجلسات العلمية استعرض فيها الباحثين عدد من الأوراق العلمية التي تساهم في تحسين وتطوير تعلم وتعليم العلوم والرياضيات.

ومن المقرر أن تقام غدًا الخميس عدد من الجلسات العلمية المتخصصة في تعليم العلوم والرياضيات.