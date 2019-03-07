7 وظائف إدارية وصحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي الأنف والأذن والحنجرة (الأحساء).

. محلل أول أمن تقنية المعلومات (الظهران).

. فني مساعد مختبر (الظهران).

. ممرض أول- رعاية منطقة العيادات الخارجية (عدد وظيفتين/ الظهران).

. فني مساعد معالجة معقمة (الظهران).

. أخصائي تصوير تقني (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).