7 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ناسخ طبي (الرياض).

. ممارس مكافحة العدوى (الرياض).

. صيدلاني أول (الرياض).

. أخصائي مختبر (الرياض).

. عامل نظافة (الرياض).

. مساعد أخصائي تغذية (جدة).

. استشاري مساعد- جراحة الأورام (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)