7 وظائف قيادية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لذوي الخبرة والخريجين من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرز البنك الإسلامي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير أول- مكتب الخزانة الأمامي.

. مدير المالية وتقنية المعلومات.

. أخصائي إدارة الصناديق.

. أخصائي أول سياسة الشراكة.

. أخصائي أداء الصناديق والنتائج.

. أخصائي أول الاستثمار.

. مدير إدارة الميزانية والأداء المؤسسي.

وأوضح البنك الإسلامي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح حتى تاريخ 4 أبريل 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).