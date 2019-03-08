8 وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة بي إيه إي سيستمز

8 وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة بي إيه إي سيستمز

2019/03/23
الساعة 11:33 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، والطائف، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس إدارة العلاقات التجارية (الرياض).

. رئيس العلاقات التجارية (الرياض).

. فني صيانة محركات (الرياض).

. فني صيانة أنظمة الوقود (الرياض).

. مدير مالي (الرياض).

. فني إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).

. قائد أول قوارب (الظهران).

. مشرف فني متجر التسليح- التايفون (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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