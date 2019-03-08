8 وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، والخبر.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. عامل خط التجميع والإنتاج (عدد 6 وظائف/ جدة).

. مراقب مبيعات قطع غيار (جدة).

. ممثل مبيعات قطع الغيار (الخبر).

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)