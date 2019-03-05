83 وظيفة صحية شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

المواطن - واس

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر 83 وظيفة “أخصائي” على الكادر الصحي للرجال والنساء.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف أن شروط التقديم تتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, وحاصلاً على البكالوريوس للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، إضافة إلى حصوله على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, وأن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.

وأضاف أن التقديم يبدأ بعد غد الخميس ولمدة أسبوع عبر الموقع الإلكتروني، ويشتمل على 11 تخصصًا في المختبرات الطبية، والعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي، وتقنية قلب، والخدمة الاجتماعية، والتمريض، والأشعة، وطب طوارئ، وتثقيف صحي، وتقنية تخدير، وتغذية علاجية، وتقنية أعصاب عبر الرابط التالي (هنا).