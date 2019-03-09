9 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

لم يتبقَّ سوى 9 أيام فقط على صرف الدفعة رقم 17 من حساب المواطن والمقررة 10 أبريل، والذي يوافق يوم الأربعاء بعد المقبل بمشيئة الله.

ويتم صرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حسب النظام المتبع، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف يوم الصرف إجازة رسمية.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط الاعتراض في حساب المواطن

وكان حساب المواطن⁩، قد أعلن في وقت سابق، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 16 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

التسجيل مستمر في حساب المواطن

ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التالي: هنا

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا.