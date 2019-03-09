9 ورش عمل تفاعلية في معرض الرياض للكتاب

المواطن - واس

شارك زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 اليوم، في 9 ورش عمل، واستمتعوا بالورشة التفاعلية للرسم بالقهوة، التي جمعت بين عشاق القهوة وهواة الرسم التشكيلي، استخدم المشاركون خلالها مواهبهم في إنتاج لوحات فنية بتدرجات لون القهوة.

وأوضحت مسؤولة الورشة الفنانة التشكيلية مها الصويان أن الهدف من الورش هو التخلص من الطاقة السلبية لدى الفرد، وتحويلها إلى فن تشكيلي، إضافة إلى استخدام أشكال أخرى من فنون الرسم التشكيلي.

وأشارت إلى أن المشاركين تدربوا في الورشة على كيفية إسقاط ما بداخلهم من أفكار وانفعالات على لوحة الرسم، وكذلك استخراج ألوان متدرجة من اللون البني للقهوة وتوزيعها على اللوحة بأشكال فنية، مبينة أن الأدوات المستخدمة القهوة ولوحة قماشية، وماء وفرش رسم بأحجام متعددة.

وأقيمت الورشة التفاعلية الثانية ( محاكاة فنان تشكيلي ) التي قدمها كل من الفنان فهد الربيق عبر الأسلوب السريالي، وتحويل الفن النسائي ونقله إلى طريقة سريالية، بالإضافة إلى مشاركة الفنان إبراهيم الفصام بأسلوبه الواقعي وإيضاحه من خلال خبرته عن الجزيرة العربية والمخطوطات واللوحات، كما شارك الزوار خلال ورشة (رؤية في ثقافة القراءة) التي تناولت الكتاب الداخلي عن كيفية نشر ثقافة القراءة في المجتمع وتغيير السؤال من لماذا نقرأ ؟ إلى ماذا نقرأ ؟ وقد قدمت من دار أثر التابع للمنطقة الشرقية.

وتوالى انعقاد الورش المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، منها ورشة “فن الخط العربي” و” تطبيقات القراءة” و” تعزيز التواصل بين الناشرين والمؤلفين والقراء” و”الهدايا السياحية ببصمة سعودية” و” كيف تؤسس ناديًا للقراءة” وأخيرًا ورشة “اسألني عن النشر”.