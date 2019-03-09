9 وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف استقبال (عدد وظيفتين).

. ممثل خدمة عملاء (عدد 5 وظائف).

. مشرف خدمات عملاء (عدد وظيفتين).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)