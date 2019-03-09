9 وظائف شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف والهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، والطائف، والظهران، والجبيل”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس الحوكمة والجودة والتدريب (الطائف).

. فني متجر الأوكسجين- التايفون (الطائف).

. فني صيانة أنظمة الكترونيات (الرياض).

. فني إلكترونيات- التايفون (الطائف).

. فني تتبع محركات- تورنادو (الظهران).

. قائد فريق تحسين المخزون- التايفون (الطائف).

. رئيس العقود وتكامل البرامج (الرياض).

. رئيس التدريب الجوي والحوكمة (الرياض).

. مهندس بحري (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)