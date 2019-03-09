9 وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين في مجموعة شاهيني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل مركبة في الممرات الضيقة (الرياض).

. محاسب مبيعات (عدد وظيفتين للسعوديين/ جدة).

. مدخل بيانات (للسعوديات/ جدة).

. المدير الإقليمي لمبيعات الشركات (جدة).

. فني ميكانيكي (جدة).

. فني تبريد وتكييف (الرياض).

. أمين صندوق (للسعوديين/ الرياض).

. مسؤول مخزون (الرياض).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).