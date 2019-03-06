Ajax ينتفض.. مباراة ريال مدريد فرصة ذهبية لاستعادة أمجاده الأوروبية

المواطن - مروة نبيل

في مفاجأة من العيار الثقيل، حسم Ajax مباراة ريال مدريد التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو لصالحه برباعية مقابل هدف، ليُطيح بالمرينغي من دوري أبطال أوروبا 2019، ويتأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي.

وواصل Ajax انتفاضته في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، وحقق انتفاضة قوية في مباراة ريال مدريد الإسباني، حيث خسر بهدفين مقابل هدف على أرضه ووسط جمهوره، قبل أن يفوز عليه برباعية في معقل المرينغي.

وبعد مباراة ريال مدريد الإسباني، أعادت انتفاضة Ajax إلى الأذهان الجيل الذهبي للفريق الهولندي الذي نجح في التتويج بالبطولات، خلال فترة الأسطورة يوهان كرويف كلاعب في فترة السبعينيات، ولويس فان غال في التسعينيات.

وتألق Ajax في السبعينيات، ونجح في التتويج ببطولة كأس أوروبا 3 مرات بشكل متتالي أعوام 1971، 1972 و1973، خلال فترة لعب يوهان كرويف قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

واستعاد Ajax التألق خلال فترة التسعينيات مع المدرب لويس فان غال، واتسم أداء الفريق باللعب الجماعي آنذاك، ونجح في استعادة الأمجاد الأوروبية، وتوج ببطولة كأس أوروبا عامي 1992 و1995.

وعقب فترة من الابتعاد عن التألق على الصعيد الأوروبي، منحت مباراة ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019، فريق Ajax فرصة ذهبية للمنافسة على البطولات وفرض اسمه وسط عمالقة القارية.

ويُعد تأهل Ajax إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 للمرة الأولى منذ 18 عامًا، ليكون صعوده تاريخيًّا بعدما حسم مباراة ريال مدريد الإسباني لصالحه وفي معقل المرينغي.