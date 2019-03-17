Al ahly vs js saoura .. الأهلي يطير إلى ربع النهائي بثلاثية ساحقة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة Al ahly vs js saoura بصعود الأهلي المصري إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم وذلك بعد فوزه على نادي شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية دون رد.

بدأ الشوط الأول من مباراة Al ahly vs js saoura، بضغط هجومي كبير من قبل النادي الأهلي وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الأول.

وظل الأهلي يضغط بقوة من أجل تسجيل الهدف الأول حتى نجح النجم المصري مروان محسن في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في مباراة Al ahly vs js saoura بعدما سدد الكرة في قدم اللاعب الجزائري فتح الله ليُحرز المارد الأحمر الهدف الأول له في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.

وقدم النجم التونسي علي معلول بعد ذلك أداءً مميزًا وصنع الهدف الثاني في مباراة Al ahly vs js saoura للمهاجم مروان محسن حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني له وللأهلي بالدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ةAl ahly vs js saoura بتقدم النادي الأهلي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة Al ahly vs js saoura، واصل المارد الأحمر ضغطه القوي وذلك من أجل إحراز الهدف الثالث وقتل المباراة تمامًا لصالحه.

ونجح اللاعب حسين الشحات في إحراز الهدف الثالث للنادي الأهلي في مباراة Al ahly vs js saoura بالدقيقة الثانية والثمانين بعد تمريرة رائعة من اللاعب رمضان صبحي.

ونجح النادي الأهلي في الحفاظ على تقدمه بثلاثية دون رد في مباراة Al ahly vs js saoura، ليصعد المارد الأحمر إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز في مباراة Al ahly vs js saoura عشر نقاط في صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، بينما تجمد رصيد شبيبة الساورة عند ثماني نقاط في المركز الثالث.

وبعد فوز الأهلي في لقاء Al ahly vs js saoura، بالإضافة لفوز سيمبا التنزاني على نادي فيتا كلوب الكونغولي، تأهل الأهلي وسيمبا معًا لدور الثمانية.