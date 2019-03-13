Bayern vs liverpool .. ليفاندوفسكي هداف مخيف في الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير العملاق البافاري كثيرًا على النجم الصربي روبرت ليفاندوفسكي في قيادة فريقه لتحقيق الفوز في مباراة Bayern vs liverpool اليوم.

ويحتضن ملعب “أليانز أرينا”، مباراة Bayern vs liverpool اليوم ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

وكانت مباراة Bayern vs liverpool في ذهاب ثمن نهائي الشامبيونزليج التي أُقيمت في معقل الريدز ملعب “أنفيلد”، قد انتهت بالتعادل السلبي، الأمر الذي يُزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، قبل مباراة Bayern vs liverpool اليوم، إلى أن ليفاندوفسكي سجل 23 هدفًا في آخر 22 مواجهة لعبها البافاري على أرضه في دوري أبطال أوروبا، ووصفت المهاجم البولندي بـ”المخيف”.

ويسعى العملاق البافاري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وحسم مباراة Bayern vs liverpool لصالحه، والتأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، أملًا في التتويج باللقب هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالريدز في تحقيق مفاجأة والفوز في Bayern vs liverpool اليوم؛ لخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي الشامبيونزليج، خاصة أن الفريق تألق بشكل لافت في النسخة الماضية، وصعد إلى المباراة النهائية.