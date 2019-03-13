Bayern vs liverpool .. ليفربول يستعين برونالدو لإقصاء البافاري

المواطن - محمد سمعة

سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مباراة Bayern vs liverpool ضمن منافسات إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى الريدز خلال مباراة Bayern vs liverpool إلى تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز بأي فارق من الأهداف أو تحقيق التعادل الإيجابي بأي نتيجة خاصة أن المباراة تُقام على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.

وبالطبع سيستعين محمد صلاح وأصدقاؤه في فريق ليفربول خلال مباراة Bayern vs liverpool بروح الإصرار والتألق والتي قدمها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالأمس في مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد الإسباني في إياب ثمن النهائي حيث سجل ثلاثة أهداف في شباك الحارس يان أوبلاك.

ويذكر أن مباراة Bayern vs liverpool في جولة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء أقيم على ملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول البريطانية.

وكان المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ قال قبل انطلاقة مباراة Bayern vs liverpool، إن فريقه البافاري سيكون حذرًا عند الهجوم خاصة أن الريدز يمتلك ثلاثيًا هجوميًا مميزًا مكونًا من محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني واللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

ويذكر أن النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب نادي ليفربول السابق قال إنه يثق ثقة كبيرة في قدرة لاعبي الريدز على الفوز في مباراة Bayern vs liverpool وتحقيق نتيجة إيجابية للعبور إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل ليفربول في العبور من مباراة Bayern vs liverpool بنتيجة إيجابية لاستمرار مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة أن الريدز يطمح للوصول إلى المباراة النهائية في التشامبيونزليج للموسم الثاني على التوالي بعد الوصول إلى النهائي في الموسم الماضي ووقتها خسر ليفربول اللقب لصالح نادي ريال مدريد.

وتُقام مباراة Bayern vs liverpool على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.