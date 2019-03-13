Bayern vs liverpool .. هل يُكمل الريدز عُقدة الفرق الإنجليزية في ألمانيا؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة Bayern vs liverpool التي ستُقام على ملعب “أليانز أرينا”، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

وكانت مباراة Bayern vs liverpool في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 التي أُقيمت في معقل الريدز ملعب “أنفيلد”، قد انتهت بالتعادل من دون أهداف بين الفريقين، ما يُزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

ويسعى العملاق البافاري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة Bayern vs liverpool اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من الشامبيونزليج، فيما يأمل الريدز تحقيق مفاجأة والفوز على الفريق الألماني، ومواصلة مشواره.

وشهدت منافسات الدور ثمن النهائي من النسخة الحالية في بطولة دوري أبطال أوروبا تفوقًا للأندية الإنجليزية في الملاعب الألمانية التي عاندت أصحابها في الشامبيونزليج، وذلك قبل مباراة Bayern vs liverpool اليوم.

ونجح مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز على شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مباراة الذهاب التي أُقيمت في ألمانيا، قبل أن يكتسحه بسباعية دون رد على ملعب الاتحاد، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتمكن توتنهام هوتسبير من الفوز على بوروسيا دورتموند بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب “ويمبلي”، وكرر السبيرز فوزه على الفريق الألماني في ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، وفاز بهدف دون رد.

وتأمل جماهير الريدز أن يسير فريقهم على خُطى مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، وحسم مباراة Bayern vs liverpool اليوم لصالحه، والصعود لمنافسات الدور التالي من دوري أبطال أوروبا خاصة أن الفريق تأهل إلى نهائي النسخة الماضية.