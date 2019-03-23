C.V أكاديمي طويل يتوج مسيرة حاتم بن حسن المرزوقي بمنصب نائب وزير التعليم للجامعات

المواطن - الرياض

صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

وحاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي حاصل على الدكتوراه في الهندسة المعمارية والتخطيط من جامعة نيوكاسيل بالمملكة المتحدة 1999م، كما حصل على ماجستير في التصميم الحضري واقتصاديات المدن جامعة كولوراد، 1995م، وماجستير في الهندسة المعمارية والتخطيط جامعة كولورادو، 1994م، بالإضافة إلى بكالوريوس في الهندسة المعمارية جامعة أم القرى 1991م.

الحياة العملية:

وعمل حاتم بن حسن المرزوقي مديرًا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 30/ 1/ 1438هـ، وعضوًا في مجلس الشورى خلال الفترة من 3/ 3/ 1430هـ- 30/ 1/ 1438هـ، وأيضًا وكيلًا لإمارة مكة المكرمة المساعد للتنمية، ومشرفًا عامًا على مركز تقنية المعلومات إمارة منطقة مكة المكرمة 1/ 1/ 1430- 3/ 3/ 1430هـ، وأيضًا أمينًا عامًّا بمجلس منطقة مكة المكرمة في الفترة من 30/ 4/ 1422- 3/ 3/ 1430هـ وأستاذًا مساعدًا في قسم العمارة الإسلامية، بكلية الهندسة جامعة أم القرى في الفترة من 23/ 12/ 1420- 30/ 4/ 1422هـ، ومعيدًا في قسم العمارة الإسلامية بجامعة أم القرى خلال 28/ 12/ 1411- 23/ 12/ 1420هـ.

وكان حاتم بن حسين المرزوقي ضمن عضوية مجموعة من اللجان، منها:

لجنة تنمية وتطوير الخدمات والمرافق، مجلس منطقة مكة المكرمة.

لجنة التنمية الاقتصادية، مجلس منطقة مكة المكرمة

الدائرة الاقتصادية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة

مركز الدراسات والتخطيط- منطقة مكة المكرمة.

الهيئة الاستشارية لنادي مكة الثقافي الأدبي.

عضو الهيئة العليا لمناسبة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية.

عضو فريق عمل تصميم المخطط الإقليمي بمنطقة مكة المكرمة.

عضو فريق عمل مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعادة إعمار عين زبيدة.

عضو فريق عمل دراسة مدينة مكة المكرمة للعلوم والأبحاث والتقنية.

عضو لجنة شؤون المراعي بمنطقة مكة المكرمة.

عضو لجنة السقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة.

عضو فريق عمل برنامج نظم المعلومات الجغرافية بمنطقة مكة المكرمة.

وبالنسبة إلى مجالس الإدارة التي شغل فيها حاتم بن حسين المرزوقي مناصب فكانت:

عضو وأمين عام مجلس مكة الثقافي.

عضو وأمين عام جائزة مكة للتميز.

عضو مجلس إدارة نادي الفروسية بمحافظة جدة.

عضو مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

عضو المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة.

وحصد حاتم بن حسين المرزوقي بعض المناصب الأخرى، ومنها:

رئيس فريق جامعة أم القرى لتطوير مشروع جبل عمر بمكة المكرمة (1420هـ).

رئيس فريق دراسة تقييم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بالحرم المكي الشريف (1421هـ).

رئيس فريق مشروع تطوير ساحل البحر الأحمر- منطقة مكة المكرمة (1423هـ).

دراسة تفعيل وتنشيط دور مجالس المناطق (1424هـ).

دراسة تقييم أوضاع أمانات مجالس المناطق (1427هـ).

دراسة تطوير أعمال مجلس منطقة مكة المكرمة (1422هـ).

دراسة ميكنة أعمال مجلس منطقة مكة المكرمة (1425هـ).

دراسة واقع ظاهرة المتخلفين من غير المقيمين في منطقة مكة المكرمة (1425هـ).

دراسة ظاهرة هروب العمالة المنزلية (1427هـ تحت التنفيذ).